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April 11 2021 - 14:00

الرئيس روحاني يؤكد ان حكومته ستنجز كافة المشاريع الاقتصادية في موعدها

منذ 48 mins 11 April، 2021
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ايران - عربي وإقليمي

دعا الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، كل المعنيين الى التعامل بدقة واهتمام مع القضايا الاقتصادية في ظل ظروف الحرب الاقتصادية.

وبعد استماعه لتقرير رئيس منظمة التخطيط والموازنة حول تكميل مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في البلاد، اكد الرئيس روحاني على عزم حكومته والتزامها باكمال كافة المشاريع في موعدها المقرر.

واشار روحاني الى ان حكومته عملت خلال العام الماضي (عام قفزة الانتاج) على اكمال كافة المشاريع في موعدها المقرر ونجحت في ذلك رغم كل الصعوبات، مضيفا ان على جميع اجهزة الدولة وفي ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية ان تعمل بكل طاقتها حتى آخر يوم من عمر الحكومة الحالية .

المصدر: وكالة ارنا

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