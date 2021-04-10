مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 10-4-2021

عادت طوابيرُ الخوفِ عندَ ابوابِ الافران، بل اعادَها الذين لا يعتبرونَ من التاريخِ ولا يخافونَ الل بلقمةِ عيشِ اهلِهم ومستقبلِ بلدِهم ..

فالسياسيون يبحثون عن الحكومة، والمواطنون عن رغيفِ الخبزِ الذي فجأةً يختفي وفجأةً يعود، وكأنَّ في اسرارِه الكثيرَ من الرسائلِ التي تحملُ نوايا التوتير .

واِن كان من خلافٍ بينَ اصحابِ الافرانِ ووزارةِ الاقتصاد، فهل من مبررٍ لاحدٍ باذلالِ الناسِ هكذا؟ وهل من مبررٍ لما تبقى من سلطةٍ مسؤولةٍ ان تتركَ شعبَها رهينةَ السوقِ حتى برغيفِ الخبز؟

قراراتٌ تُتخذُ من اجلِ منعِ تفشي كورونا، واجتماعاتٌ تعقدُ وفرماناتٌ تُقَرُّ، فيما لم يرَ احدٌ من المعنيين زحمةَ الناسِ وعذاباتِهم وتدافعَهم على اطرافِ الرغيف ؟

اما ليتراتُ البانزين فتُسكبُ على الازمةِ الملتهبةِ بطريقةٍ متعمَّدةٍ لم تعد خافيةً على احد، فهل صُدفةً انَ خراطيمَ المحطاتِ زاخرةٌ في مناطقَ وجافةٌ في مناطقَ اخرى؟ وكيف يَتوافرُ البانزينُ بينَ ليلةٍ وضحاها متى وافقَ جدولُ الاسعارِ نوايا التجار؟

بعيداً عن نوايا السياسيينَ فانَ مساعِيَهم الحكوميةَ لا تزالُ على جِديتِها، وتبادلَ الافكارِ يَجري بزخمٍ وتكتمٍ شديدين.

وعلى خطوطِ التماسِ السياسي وخطوطِ الترسيمِ البحري يمشي المبعوثُ الاميركيُ ديفيد هيل قادماً الى بيروتَ الاسبوعَ المقبل، فيما تترددُ اخبارٌ عن استتباعِه بموفدٍ فرنسي، اما الاخبارُ الوافدةُ من مصادرَ متابعةٍ فلا ترى بالزياراتِ الخارجيةِ الى الآنَ ايَّ جديد، ليبقى الرهانُ على ما قد يحملُه جديدُ المشاوراتِ الداخلية. ولاننا في لبنانَ فـ “ما في فول تيصير بالمكيول” ..

في المكيالِ الايراني اوزانٌ دبلوماسيةٌ وسياسيةٌ ثقيلة، تزيدُ من ارصدةِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانية، وتُثْقِلُ على اعدائِها .

بالخطِّ الموازي لمفاوضاتِ فيينا أحيت ايرانُ مراسمَ اليومِ الوطني للتكنولوجيا النوويةِ بالاعلانِ عن بَدءِ ضخِّ الغازِ في سلسلةِ اجهزةِ الطردِ المركزي الحديثةِ في مُنشأةِ نطنز، ضمنَ انجازٍ علميٍّ ويستفادُ منها بمجالاتِ الليزر والطِبِّ النووي وتخصيبِ اليورانيوم . انشطةٌ جميعُها سلميةٌ وتَستمدُّ شرعيتَها من الاتفاقِ النووي .

المصدر: قناة المنار