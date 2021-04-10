السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره التونسي: نؤكد أهمية إنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2021 - 15:34

السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره التونسي: نؤكد أهمية إنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 10 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة