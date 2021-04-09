“تيار الوفاء”: إرث الشهيد السيد محمد باقر الصدر ما زال حيا

أكد “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الجمعة في ذكرى استشهاد الشهيد السيد السيد محمد باقر الصّدر وأخته آمنة الصدر إن “إرث شهيد الإسلام والأمة العظيم ما زال حيا ينادي بحياطة الإسلام وحمايته وحاكميّته في الحياة”، وتابع “ما زال إرثه ونهجه الساطع يربّي الدعاة والعاملين والمجاهدين في طريق ذات الشوكة وطريق الخلوص من قيود الدنيا والانطلاق في آفاق العمل”.

وقال التيار “بشهادة السيد الصدر ثُلِم الإسلام وبكى الإيمان وانتحب المؤمنون”، وأضاف “كيف لا يكون ذلك وقد كان عليه المعوّل الكبير في أن يكون أحد أهم الأركان العلمية والعملية والجهادية في مشروع الحضارة الإسلامية الحديثة بقيادة إمام الأمّة روح الله الموسوي الخميني(قدس سره)”، وتابع “نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهيدنا الصدر العظيم وأخته الطاهرة بنت الهدى”.

المصدر: بريد الموقع