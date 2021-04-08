الوزير مرتضى سلم لجنة الزراعة مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار

سلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار الذي اعدته وزارة الزراعة، للاطلاع عليه وتعجيل اقراره بعد سلوكه المجرى القانوني.

وتأتي خطوة مرتضى، في اطار تنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة والتي تتضمن تنظيم تجارة البذور والشتول وتطوير هذا القطاع عبر قانون يكون مرتكزا لرسم وتنفيذ السياسات الزراعية الإنتاجية ولتعزيز فرص بقاء وتطوير الإنتاج والإستثمار الزراعيين.