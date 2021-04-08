الوزير مرتضى سلم لجنة الزراعة مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 8 2021 - 17:28

الوزير مرتضى سلم لجنة الزراعة مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار

منذ 53 mins 8 April، 2021
الوزير مرتضى
لبنان
سلم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار الذي اعدته وزارة الزراعة، للاطلاع عليه وتعجيل اقراره بعد سلوكه المجرى القانوني.
وتأتي خطوة مرتضى، في اطار تنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة والتي تتضمن تنظيم تجارة البذور والشتول وتطوير هذا القطاع عبر قانون يكون مرتكزا لرسم وتنفيذ السياسات الزراعية الإنتاجية ولتعزيز فرص بقاء وتطوير الإنتاج والإستثمار الزراعيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة