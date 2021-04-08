حسام زكي زار الرئيس بري: الجامعة العربية لا تحمل مبادرة وسنساعد للوصول الى التوافق

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، حيث تم عرض للاوضاع العامة لا سيما الموضوع الحكومي.

وبعد اللقاء، قال زكي “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري ونقلت اليه تحيات معالي الامين العام للجامعة ورغبة الجامعة العربية رؤية نهاية لهذه الازمة السياسية المستمرة المتمثلة بتشكيل الحكومة في لبنان”، وتابه “نعتقد أن الامر، يتطلب دائما كما نقول وضع المسؤولية الوطنية فوق كل الاعتبارات الضيقة حتى يمكن مساعدة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني للخروج من المأزق الحالي”.

وتابع زكي ان “شاء الله الجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الاطراف السياسية لكي نساعد بكل ما امكننا ذلك للخروج من المأزق الحالي الى منطقة ارحب يستطيع من خلالها الرئيس المكلف بان يشكل حكومة في اسرع وقت ممكن”، واوضح “نحن لا نحمل مبادرة ولا نضغط على الاطراف لكن نحن منزعجون وقلقون من الوضع في لبنان”.

واكد زكي أن “الجامعة العربية قد سبق وأيدت المبادرة الفرنسية ولا ضير في ذلك، حكومة إختصاصيين تعمل لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي الحالي وهذه أفكار لا بأس فيها وهي متوافق عليها عربيا، أما كيف يحدث ذلك ؟ هنا نتدخل لنساعد في الحلحلة”، وتابع “ربما مهمتنا في الجامعة المساعدة للوصول الى التوافق حتى نخرج من المأزق الحالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام