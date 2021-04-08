حسن التقى كومار: التعاون مع البنك الدولي ضمانة لتوفير الأمن الصحي بالظروف التي يعيشها لبنان

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن إجتماعا الخميس بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار تم خلاله تقييم مرحلة التعاون السابقة والبحث في الخطة الوطنية للتلقيح ومصادر اللقاحات.

وبعد اللقاء قال حسن “نحن على تماس دائم ومتابعة مباشرة مع البنك الدولي، وكان الإجتماع مناسبة ببعدين أولا لتقييم مرحلة التعاون السابقة بكل الدعم الذي قدمه البنك الدولي ولتقييم الخطة الوطنية والتطبيق الذي يحصل في حملة اللقاحات في مختلف المناطق اللبنانية”، وأكد أن “التعاون الوطيد والمستمر مع البنك الدولي هو ضمانة لوزارة الصحة لتوفير الأمن الصحي الواجب في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”.

بدوره، أبدى كومار تقديره لـ”جدية التعاون بين البنك الدولي ووزارة الصحة اللبنانية في سبيل حماية ارواح اللبنانيين من جائحة كورونا”، وقال: “نحن نعمل مع وزارة الصحة لتأمين الدعم التقني والمالي للوصول الى خطة ملائمة في حملة اللقاحات وتأمين اللقاحات لهذا البلد من خلال الدعم المادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام