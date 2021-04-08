الرئيس روحاني: سياسة الضغوط القصوى ضد ايران فشلت

أعلن الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شنّ حربا شاملة ضد الشعب الايراني”. واضاف رئيس الجمهورية الخميس خلال مراسم افتتاح خمسة مشاريع وطنية في مجال العلوم المعرفية والتي اقيمت عبر تقنية الفيديو كنفرانس، إننا “كنا نتصور أن العقوبات لا تطال قطاعي الصحة والعلاج وعادة ان الذين قاموا بفرض العقوبات القاسية في العالم كانوا يستثنون الادوية والاغذية والحاجات الضرورية، إلا ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تجاوز كل الجلادين وشن حربا شاملة ضد الشعب الايراني”.

وتابع بالقول إن ترامب لم يستثن اي شيء كحرب يستخدم فيها الاسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية و تطال المناطق السكنية وغيرها”.

سياسة الضغوط القصوى ضد ايران فشلت

واضاف الرئيس روحاني ان “امريكا كانت ضمن الدول التي تضررت كثيراً جراء تفشي كورونا وتعاني من مشكلة كبيرة”، مصرحاً أن “الادارة الامريكية الطاغية والتي تخرق القانون لم تقم بإلغاء العقوبات في ظل انتشار جائحة كورونا وحتى لم تقدم أي تسهيلات لشراء الأدوية مما واجهنا الكثير من المشاكل في هذا المجال”.

واوضح أننا “واجهنا کثیر من المشاکل لشراء لقاح كوفاكس والارصدة الايرانية المودعة في المصارف الاجنبية باتت مجمدة بفعل العقوبات الامريكية”.

وفی اشارة الى اعتراف الادارة الامريكية الجديدة بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى ضد ايران، صرح ان “الادارة الامريكية الحالية اعترفت بالخطأ الذي ارتكبه ترامب، وان العالم بأسره يعترف بفشل هذه السياسية بشكل كامل والتي استهدفت النظام الايراني وكانت تهدف الى اضعاف ايران اقتصاديا”.

ولفت الى الضغوط التي مارستها امريكا ضد الشعب الايراني، قائلاً “صمود الشعب أمام هذه الضغوطات على مدى ثلاث سنوات وتحقيق الانتصار في تلك الحرب يبعث على الفخر للشعب الايراني العظيم وكذلك لسماحة قائد الثورة الاسلامية لما قدم سماحته من التوجيهات اللازمة للحكومة و التي لا زالت مستمرة”.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي العلم والتكنولوجيا يبعث على الفخر والاعتزاز

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس الجمهورية إن “المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي العلم والتكنولوجيا يبعث على الفخر والاعتزاز”، مضيفاً اننا “تمكنا من تدشين كثير من المشاريع في مجالي العلم والتكنولوجيا والتي جعلتنا في غنى عن استيراد كثير من السلع”. واشار الی انتاج اللقاحات فی البلاد، قائلاً إن “ايران في طليعة الدول المنتجة للقاحات في غرب آسيا بما فيه لقاح الانفلونزا”.

المصدر: ارنا