مصدر عسكري سوري:إصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية في العدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2021 - 02:30

مصدر عسكري سوري:إصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية في العدوان الإسرائيلي

منذ 35 mins 8 April، 2021
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