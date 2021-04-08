الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط عدداً من الصواريخ

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الخميس لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان.

وأفاد مراسل سانا أن”الدفاعات الجوية تصدت للعدوان الإسرائيلي وأسقطت عدداً من الصواريخ”.

وافاد مراسل المنار أن”أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية اسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في ارجاء الجنوب اللبناني”.

وذكر مصدر عسكري سوري انه” في حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها،كما أدى العدوان إلى إصابة أربعة جنود بجروح و وقوع بعض الخسائر المادية”.

المصدر: سانا+المنار