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April 7 2021 - 23:26

تقرير مصور | اتحادات النقل البري تتحرك في الشارع

منذ 35 mins 7 April، 2021
اضراب اتحادات النقل
تقارير مصورة - لبنان

احتجاجاً على تردي اوضاع السائقين، حراك لاتحادات ونقابات النقل البري على مستوى لبنان.

 

المصدر: المنار

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