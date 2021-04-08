6 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الخميس ستة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي.

والاسرى هم:

-الأسير ربيع رفيق شريف أبو الرُّب (44 عامًا) من بلدة قباطية في محافظة جنين، محكوم بالسجن المؤبد مرتان والمعتقل منذ عام 2002، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. يدخل اليوم عامه الـ20 داخل السجون

-الأسير مهند خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم (42 عامًا) من بلدة كفر راعي، المحكوم بالسجن 24 عامًا، ويعد من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وكان طالباً في جامعة بيرزيت قبل اعتقاله، يدخل عاماً جديدا.

-الاسير فادي محمد يوسف أبو علي (40 عامًا) من بلدة سيلة الظهر، المحكوم بالسجن 20 عاما.

-الأسير محمد غازي محمد يدك (43 عاما) من سكان قرية قوصين، المحكوم بالسجن المؤبد اضافة إلى 40 عام، بتهمة الاشتراك في تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل صهاينة، والمعتقل منذ عام 2002، يدخل عامه العشرين.

-الأسير محمد عبد الوهاب علي طبيلة (46 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، والمعتقل منذ عام 2002، من مدينة نابلس، يدخل عامه العشرين.

-الأسير مصطفي محمد مصطفي البنا من حي النصر بمدينة غزة، والمحكوم بالسجن ثلاث سنوات وأربعة شهور، والمعتقل منذ 2018، ويدخل عامه الرابع.

المصدر: فلسطين اليوم