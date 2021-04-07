الشيخ حنينة زار ضريح الشيخ الزين: نؤكد إلتزامنا نهجك بنصرة المقاومة وتحرير فلسطين

زار رئيس مجلس الأمناء في “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الشيخ غازي حنينة يرافقه عدد من مشايخ التجمع مقبرة صيدا الثلاثاء حيث قرأ الفاتحة عن روح الشيخ أحمد الزين..

وقال الشيخ حنينة “جئنا إلى مثواك الطاهر لنؤكد إلتزامنا نهجك في نصرة المقاومة وتحرير فلسطين والقدس الشريف وحفظ خط الوحدة الإسلامية والعيش الواحد مع الطوائف كافة”، وتابع “هذه القيم التي تلتزمها وتدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعو الله عز وجل أن يكون هذا الضريح روضة من رياض الجنة”.

بعد ذلك زار رئيس مجلس الأمناء الشيخ غازي حنينة يرافقه الوفد العلمائي من تجمع العلماء المسلمين، رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الذي بارك للشيخ حنينة موقعه الجديد في التجمع متمنيا له التوفيق.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على “الثوابت المشتركة بين التجمع والاتحاد العالمي لعلماء المقاومة والعمل الدؤوب من اجل نصرة القضية الفلسطينية حتى التحرير الكامل للتراب الفلسطيني واجتثاث الغدة السرطانية الكيان الصهيوني من الجذور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام