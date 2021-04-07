وزير الري السوداني: #مصر اقترحت في اليوم الأخير من مفاوضات #كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 14:02
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وزير الري السوداني: #مصر اقترحت في اليوم الأخير من مفاوضات #كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع
منذ 15 mins
7 April، 2021
السودان
سد النهضة
وزير الري السوداني
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