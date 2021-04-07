طاقم من المدنيين لأول رحلة مدنية فضائية بالتاريخ

أطلقت شركة “سبيس إكس” هذا العام أول رحلة فضائية، وصفت بأنها أول رحلة في التاريخ طاقمها بالكامل من المدنيين، انضم إليها أستاذة لعلوم الأرض، ومحلل بيانات في مجال الطيران، إضافة إلى طاقم من 4 أفراد.

وطُرح اسما الراكبين الجديدين خلال إفادة صحافية أمس الثلاثاء من “مركز كنيدي الفضائي” في فلوريدا أجراها بنجي ريد رئيس الرحلات الفضائية المأهولة في “سبيس إكس”، والملياردير جاريد أيزاكمان، الذي يرى أن عمل الخير هدف من أهداف المهمة.

وسيدفع أيزاكمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية مبلغاً لم يُحدد، لكن يُفترض أنه ضخم للملياردير إيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” حتى ينطلق هو مع 3 آخرين في رحلة فضائية مدنية على متن كبسولة “كرو دراجون”، في رحلة تقررت في موعد لن يكون قبل 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر من 3 إلى 4 أيام من الانطلاق إلى الهبوط.

وتهدف الرحلة، التي أُطلق عليها اسم “inspiration4″، إلى التوعية، وحشد الدعم لمستشفى “سانت جود” لأبحاث الأطفال، وهي مركز رائد لعلاج الأطفال من السرطان، حيث تعهد أيزاكمان شخصياً بدفع مئة مليون دولار للمركز.

وسيخضع الأربعة لتدريب مكثف على غرار المنهج الذي يستخدمه رواد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) استعداداً لمهمات “سبيس إكس”.

ويقول القائمون على المهمة إن “inspiration4” ليست مجرد نزهة لملياردير في الفضاء، ووعدوا بأن يجري الطاقم المدني خلال رحلته القصيرة عدداً من التجارب العلمية التي لم تتحدد بعد.

المصدر: الميادين