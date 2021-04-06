النخالة: اليمن توأم فلسطين في المقاومة والصمود

قال الامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين زياد النخالة “ستكون اليمن توأم فلسطين في المقاومة والصمود ونحن نلمس باستمرار وقوفها إلى جانب المقاومة الفلسطينية”، وتابع “حالة التضامن والتواصل والموقف الواضح من الشعب اليمني تجاه الشعب الفلسطيني لم يقدمها شعب آخر وهو مثار فخر لنا”.

واضاف النخالة مساء الثلاثاء “يترك الشعب الفلسطيني تحت الحصار وحيداً والشعب اليمني يشن عليه عدوان افتراء”، وتابع “كنا نتمنى أن عاصفة الحزم تشن ضد الاحتلال الإسرائيلي وليس ضد الشعب اليمني”، ولفت الى ان “الهجمة على المنطقة العربية لتفتيتها خلفها الولايات المتحدة وتجري لصالح المشروع الصهيوني”، ورأى ان “الطاقات التي استنزفت في اليمن وحتى الخسائر التي وقعت في السعودية، كلها تخدم مصالح العدو الإسرائيلي”.

وقال النخالة “نحن ما زلنا تحت الاحتلال رغم ما يقال عن الانتخابات”، واضاف “اتفاق أوسلو مشروع إسرائيلي وقع عليه فلسطينيون نتيجته أن يكون الفلسطينيون جالية في داخل السيطرة الإسرائيلية”، ولفت الى انه “يوجد انقسام داخل المجتمع الفلسطيني والشعب ينتظر إخراجه من الضائقة الاقتصادية وليس السياسية”، وتابع “هناك انتخابات نعم لكن يوجد انقسام داخل المجتمع الفلسطيني والشعب ينتظر من هذه الانتخابات إخراجه من الضائقة الاقتصادية وليس السياسية”، ورأى ان “الأطراف لن تستطيع أن تشكل وحدة وطنية لأن حركة فتح لن تقبل”، واوضح ان “حماس تسعى لحكومة وحدة مع حركة فتح لتكسب شرعية”.

المصدر: فلسطين اليوم