تقرير مصور | اهراءات القمح في مرفأ بيروت آيلة للسقوط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 01:12

تقرير مصور | اهراءات القمح في مرفأ بيروت آيلة للسقوط

منذ 2 ساعة 6 April، 2021
لبنان

اهراءاتُ القمح في مرفأ بيروت .. تتحرك .. وايلةٌ للسقوط ..

المصدر: قناة المنار

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