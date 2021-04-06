مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح في شرق بوركينا فاسو

قتل 3 شرطيين و5 اعضاء في ميلشيا متطوعين تحارب المتطرفين في شرق بوركينا فاسو، وفق تقارير أمنية وسكان محليين، فيما ارتفعت وتيرة الهجمات الدامية أخيرا، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأفاد تقرير أمني أن “وحدات مشتركة من الدرك ومنظمة متطوعين للدفاع عن الوطن تعرضت لهجوم في تانوالوبوغو في مقاطعة غورما” مساء أمس.

وأكد مسؤول محلي في منظمة المتطوعين، وهي ميليشيا لمكافحة المتطرفين تتألف من متطوعين مدنيين، رواية التقرير الأمني، وأوضح أن ” عشرات المسلحين على دراجات بخارية” هاجموا الدورية المشتركة.

وأفاد التقرير الأمني أن جنديا في الدرك وعنصرا في قوات المتطوعين أصيبا في الهجوم ونقلا الى مستشفى المدينة الرئيسية في المقاطعة.

المصدر: ا ف ب