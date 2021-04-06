أكثر من 150 قتيلا في فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

قتل ما لا يقل عن 157 شخصا، واعتبر العشرات في عداد المفقودين في فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن الإعصار سيروجا في إندونيسيا وتيمور الشرقية، على ما أظهرت حصيلة جديدة اليوم، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأشار المركز الإندونيسي لإدارة الكوارث إلى مقتل 130 شخصا في جزر عدة قريبة من تيمور الشرقية حيث قضى أيضا 27 شخصا، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 113 قتيلا.

وفي إندونيسيا، تبحث فرق الانقاذ عن أكثر من 70 شخصا مفقودين مستخدمة أحيانا الحفارات لإزالة الركام الناجم عن مرور الإعصار.

وتسببت الأمطار الغزيرة جدا في الأيام الأخيرة، بفيضانات وانزلاقات تربة جرفت منازل أحيانا.

ولجأ أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكز إيواء. وطمرت الوحول الكثير من المنازل والطرق والجسور واقتلعت الأشجار، ما عرقل عمل عناصر فرق الانقاذ الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية