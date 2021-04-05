مسؤول حزب الله في صيدا هنأ الفاعليات المسيحية بعيد الفصح

هنأ مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاثنين الفاعليات الدينية والسياسية والرسمية والاجتماعية المسيحية في صيدا وجوارها، بعيد الفصح المجيد.

وأكد ضاهر على “أهمية التواصل بين مختلف الأديان والطوائف، وخصوصا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة”، مشددا على “نعمة التنوع التي يمتاز بها لبنان وضرورة الحفاظ عليها وعلى الجميع اليوم تحمل المسؤولية لإخراج لبنان من محنته”.

وبالمناسبة، اتصل ضاهر براعيي أبرشيتي صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار وللروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد، وبالنواب ميشال موسى وسليم خوري وابراهيم عازار، وقيادة “التيار الوطني الحر” في منطقة صيدا الزهراني.

كما اتصل ضاهر بالرئيس الأسبق للحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف وقائمقام قضاء مرجعيون وسام الحايك، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مارون سيقلي، عائلة النائب الراحل جورج نجم، والرئيس السابق لرابطة مخاتير قضاء جزين هادي يوسف ورئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم ورئيسة دائرة نفوس قضاء صيدا ساندرا ديب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام