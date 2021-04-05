الامن الايراني يعتقل مجموعة جواسيس أحدهم يعمل لصالح الموساد الاسرائيلي

اعلن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب ايران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الاسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم أضاف:”تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة”.

من ناحية اخرى نفى المسؤول الايراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة اذربيجان شرقي.

وتابع:”تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي”.

وختم قائلا:”إن وزارة الامن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار”.

المصدر: فارس