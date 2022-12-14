وزارة الامن الايرانية تعلن : احد عناصر اغتيال “الشهيد مولوي ريغي” كان على صلة بدولة عربية

اعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الامن في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، ان احد عناصر خلية اغتيال “الشهيد مولوي عبد الواحد ريغي”، امام وخطيب مسجد الامام الحسين عليه السلام لاهل السنة في مدينة خاش (شرق المحافظة)، كان على صلة بدولة عربية.

واوضح المصدر ذاته، في بيان اليوم الاربعاء، ان هذه الخلية خططت لاغتيال شخص اخر بعد هدوء الاوضاع الناجمة عن استشهاد مولوي ريغي.

واضاف البيان : بعد اعتقال عناصر اغتيال الشهيد ريغي، كشف هؤلاء خلال التحقيات الاولية، عن ملابسات اختطاف ومكان احتجاز الشهيد وطريقة قتله.

وتابع، ان التحقيقات كشفت ايضا عن تخطيط الخلية الارهابية لاغتيال شخص اخر بعد هدوء الاجواء المثارة بسبب اغتيال امام مسجد الامام الحسين لاهل السنة في مدينة خاش.

واوضحت العلاقات العامة بوزارة الامن في سيستان وبلوجستان، انها وضعت على جدول الاعمال اجراء التحقيقات التخصصية، وذلك نظرا لتعقيد الملف وفي ضوء اتصال احد عناصر الخلية مع دولة عربية واللقاءات اعقبت ذلك في البلد ذاته؛ وانها ستوافي بالنتائج لاحقا.

المصدر: وكالة ارنا