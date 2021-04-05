الخارجية الروسية: موسكو تقف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2021 - 10:10

الخارجية الروسية: موسكو تقف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه (روسيا اليوم)

منذ 11 mins 5 April، 2021
أخبار موقع المنار

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