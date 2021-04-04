الحكومة الأردنية: المملكة لم تشهد يوما تصفية لمعارضة أو إقصاء لمكون سياسي

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأحد، إن “الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة، ولا إلغاء أو إقصاء لمكون سياسي”.

وأضاف كريشان، خلال عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، في مبنى مجلس الأمة القديم أن “الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم”.

وأعلن الأردن مساء أمس السبت عن سلسلة اعتقالات، طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاصا آخرين إثر “متابعة أمنية حثيثة”، فيما ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، اللوم على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في ممارسة أنشطة “توظف لاستهداف أمن البلاد”>

وأكد الأمير حمزة على أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، مشددا على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة.

المصدر: روسيا اليوم