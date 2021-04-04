قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي “ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة واضاف”محادثاتنا تجری مع مجموعة 4 + 1 في فيينا بشأن رفع العقوبات التي يجب على الأمريكيين الغائها”.

وقال عراقجي في مقابلة اليوم الأحد “ما نتابعه في فيينا عبر اللجنة المشتركة يستند بالضبط إلى مواقف محددة للنظام ، والتي كررها قائد الثورة الاسلامية ومسؤولو البلاد”.

واكد “لن نجري أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا” وسنتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول 4 + 1 وسنعلن طلبنا وشرطنا لعودتهم إلى الاتفاق النووي موكدا على ضرورة التزام الولايات المتحدة أولاً بجميع تعهداتها ورفع جميع العقوبات التي فرضتها على ايران.

وقال عراقجي “ان محادثاتنا مع مجموعة 4 + 1 في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والإجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذالك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولاً.

وفیما لفت الى ان لیس لدى ايران اي مشروع خطوة خطوة او اقتراح بهذا الشأن اضاف يجب على الولايات المتحدة ان ترفع جميع العقوبات التي فرضت على ايران بعد رحيل ترامب وتمت اعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية وعلى الولايات المتحدة ان تقوم برفع العقوبات ثم سنختبر ونعود إلى التزاماتنا.

وعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي عبر الإنترنت الجمعة الماضي بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 ، ومن المقرر عقد هذه المحادثات في فيينا بعد يومين.

المصدر: وكالة ارنا