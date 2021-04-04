هذا ما نصح به جواد ظريف فرنسا..

اعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن مباحثاته الهاتفية مع نظيره الفرنسي ايف لودريان؛ مؤكدا:”انني طالبت فرنسا ان تلتزم بتعهداتها قبال الاتفاق النووي”.

واردف ظريف عبر تغريدة له على موقع تويتر اليوم السبت :”انني اليوم خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي لودريان، نصحت فرنسا بان تجسّد موقفا بنّاء حول الاتفاق النووي خلال الاجتماع القادم في فيينا”.

وتابع :” انني طلبت من فرنسا، ان تحترم التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي، وتوقف الحظر اللاقانوني المفروض من جانب الولايات المتحدة الامريكية”.

المصدر: ارنا