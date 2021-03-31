81 سفينة عبرت قناة السويس بالاتجاهين الاربعاء

قالت هيئة قناة السويس إن العدد الإجمالي للسفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم الأربعاء، بلغ 81 سفينة.

وأكد رئيس الهيئة أسامة ربيع ان “القناة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع تكدس السفن، فيما يحاول الممر المائي الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي”.

وكان ربيع أعلن أنه لن يسمح لأي شخص بالنزول من سفينة “إيفر جيفن” أو الصعود على متنها لحين الانتهاء من التحقيقات، التي تبدأ الأربعاء.

ولفت ربيع إلى أن “هذا الإجراء من شأنه الحيلولة دون حدوث أي تغيير في الأطقم”، وتابع أن “الجميع سيتم استجوابه خلال التحقيقات، لا سيما وأن هناك عدم تعاطي مع الطلبات التي قدمتها الهيئة للسفينة الجانحة والشركتين المالكة والمشغلة لها”.

المصدر: روسيا اليوم