واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار بالمغادرة

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أنها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ميانمار بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد، منذ بدأت الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية قبل شهرين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها وبعد أن “أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم، فإنها اليوم تأمرهم بالمغادرة”.

ووفقًا لمتحدث باسم الخارجية الأميركية، فإن القرار اتخذ “لأن سلامة موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم، وكذلك سلامة المواطنين الأميركيين، هي الأولوية القصوى للوزارة”.

ويأتي القرار الأميركي عشية اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بطلب من بريطانيا للبحث في الوضع في ميانمار.

المصدر: وكالة رويترز