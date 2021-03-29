رئيس هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الحانجة ايفر غيفن بنسبة 80 في المئة (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 11:16

رئيس هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الحانجة ايفر غيفن بنسبة 80 في المئة (بي بي سي)

منذ 1 ساعة 29 March، 2021
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