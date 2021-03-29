رويترز عن مصدر بقناة السويس: تشغيل محركات السفينة إيفر غيفن والاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 11:16
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رويترز عن مصدر بقناة السويس: تشغيل محركات السفينة إيفر غيفن والاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات
منذ 3 ساعة
29 March، 2021
السفينة الجائحة بقناة السويس
قناة السويس
مصر
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