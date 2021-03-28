منظمات حقوقية تستعرض في جنيف مجازر التحالف السعودي بحق اليمنيين

شهدت ساحة الكرسي المكسور في العاصمة السويسرية جنيف معرضا تضامنيا للصور نظمته منظمات حقوقية، يظهر جانبا من مجازر التحالف السعودي بحق المدنيين من ابناء الشعب اليمني، وصمود اليمنيين بوجه الحصار الجائر، بالتزامن مع احياء اليوم الوطني للصمود بوجه حرب التحالف السعودي.

ويأتي اليوم الوطني للصمود في اليمن مع دخول حرب التحالف السعودي على اليمن سنتها السابعة عابرة ست سنوات من أقصى الظروف على كافة المستويات الاقتصادية والصحية والمعيشية والإجتماعية والأمنية، فيما أظهر اليمن قدرة على الصمود وتحدي الحرب.

المصدر: يونيوز