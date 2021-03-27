تقرير مصور | جندي سعودي يُزَفُ شهيداً في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 21:28

تقرير مصور | جندي سعودي يُزَفُ شهيداً في صنعاء

منذ 35 mins 27 March، 2021
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اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

شيع اليمينون في صنعاء جنديا سعوديا استشهد الى جانبهم في معارك مأرب.

المصدر: المنار

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