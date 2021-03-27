‏رئيس هيئة قناة السويس: خسائر إيراداتنا من عبور السفن تتراوح بين 12 و14 مليون دولار يومياً بسبب الحادثة ولا يمكننا تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 17:44

‏رئيس هيئة قناة السويس: خسائر إيراداتنا من عبور السفن تتراوح بين 12 و14 مليون دولار يومياً بسبب الحادثة ولا يمكننا تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة

منذ 32 mins 27 March، 2021
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