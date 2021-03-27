رئيس هيئة قناة السويس: خسائر إيراداتنا من عبور السفن تتراوح بين 12 و14 مليون دولار يومياً بسبب الحادثة ولا يمكننا تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 17:44
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رئيس هيئة قناة السويس: خسائر إيراداتنا من عبور السفن تتراوح بين 12 و14 مليون دولار يومياً بسبب الحادثة ولا يمكننا تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة
منذ 32 mins
27 March، 2021
السفينة الجائحة
قناة السويس
مصر
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