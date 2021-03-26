تأجيل القمة الثلاثية التي كانت مقررة بين العراق ومصر والأردن

تأجلت القمة الثلاثية التي كانت مقررة مساء الجمعة في بغداد بين العراق ومصر والأردن حتى الأسبوع المقبل.

وكان “مستشار رئيس الحكومة العراقية” حسين علاوي قد كشف في وقت سابق أجندة القمة المقررة، وقال إن “العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيحضران إلى القمة الثلاثية نهاية الشهر الحالي في بغداد”.

وأضاف علاوي أن “القمة ستطرح مشروع المشرق الجديد، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال”، وأشار إلى أن “لبنان قد ينضم لهذه القمة لاحقا، وكذلك سوريا واليمن بعد أن يعود الاستقرار إليهما”.

المصدر: روسيا اليوم