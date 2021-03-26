العثور على جثث 4 مفقودين توفوا بسبب البرد بجرود عيناتا البقاعية

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الخميس أنه تم “‏العثور على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتين وطفلين)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس” .

وتابع خضر “سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما اذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا”.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من إيجاد الجثث الأربعة بالتعاون مع الجيش اللبناني، في جرود منطقة عيناتا- عيون أرغش، وسبب الوفاة البرد القارس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام