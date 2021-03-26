المنخفض الجوي ينحسر عن لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى فجر يوم غد السبت، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.

– معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء وتنحسر تدريجيا خلال الليل، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع المحدود، والتي تلامس معدلاتها الموسمية.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و45 كلم/س.

– الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الامطار والضباب على المرتفعات، يتحول الى متوسط ليلا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام