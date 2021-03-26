الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة بقناة #السويس: جهود التعويم لا تزال جارية ولا نعرف متى سننجح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 11:26
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الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة بقناة #السويس: جهود التعويم لا تزال جارية ولا نعرف متى سننجح
منذ 5 mins
26 March، 2021
السفينة الجائحة بقناة السويس
اليابان
قناة السويس
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