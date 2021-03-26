أول رحلة جوية لمروحية على كوكب المريخ

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنها تتوقع القيام بأول رحلة جوية على كوكب المريخ من خلال طائرة مروحية بدون طيار سوف تحلق وتهبط من مطار صغير على سطح الكوكب الأحمر في أوائل أبريل/ نيسان المقبل.

ونجحت ناسا في نقل المروحية الصغيرة إلى سطح الكوكب الأحمر بواسطة مركبة برسفيرنس، والتي هبطت بشكل دراماتيكي في منطقة جيزيرو كراتر، قبل ما يزيد عن شهر.

وستحاول المروحية التي يطلق عليها اسم إنجنوتي Ingenuity ، والتي يبلغ وزنها 1.8 كيلوغرامد، القيام برحلات جوية قصيرة أشبة بالقفزات في هواء الغلاف الجوي المخلخل أو قليل الكثافة على سطح المريخ.

وقالت ناسا إنه في حالة نجاح المروحية في التحليق على المريخ، فسوف تكون “بمثابة لحظة نجاح الأخوين رايت في أول رحلة طيران على كوكب الأرض”.

تم تصميم مروحية إنجنوتي لتكون خفيفة الوزن للغاية، وذلك حتى تتمكن من الإقلاع والطيران في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.

وهي مزودة بمروحتين كل مروحة بها شفرتان ومصنوعة خصيصا من ألياف الكربون، والمروحتين فوق بعضهما بطول متر واحد وكل واحدة تدور عكس الأخرى حوالي 2400 دورة في الدقيقة. وهذا أسرع بعدة مرات من سرعة دوران شفرات طائرة هليكوبتر ركاب هنا على الأرض.

يخطط المهندسون لأن تكون الرحلة الأولى رحلة بسيطة ترتفع خلالها المروحية إلى ثلاثة أمتار فقط، وتحوم وتدور لمدة 30 ثانية تقريبا، قبل أن تهبط مجددا.

وإذا نجحت تجربة الطيران الأولى، فسوف تكون التجارب التالية أكثر تعقيدا وأطول زمنا.

المصدر: سي ان ان