“تجمع علماء جبل عامل” نوه بدعم سوريا للبنان بالأوكسجين

نوه “تجمع علماء جبل عامل” في بيان له الخميس “بالخطوة الإنسانية الرائعة والمبادرة الطيبة من الجمهورية العربية السورية والرئيس بشار الأسد، وذلك عبر التبرع بالأوكسجين للمرضى في لبنان”.

ولفت التجمع الى ان “هذه المبادرة تؤكد أنه لا يمكن للبنان أن يمارس حالة الحياد مع سوريا، التي يدعو لها البعض بشكل غير واقعي وغير منطقي”.

من جهة ثانية، أكد التجمع على “ضرورة إتخاذ خطوات سريعة لإخراج البلد من أزماته المتكاثرة”، وشدد على “أهمية التكافل الاجتماعي في هذه الظروف الدقيقة، بالإضافة الى مطالبة التجار بالتحلي بالحس الإنساني وعدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام