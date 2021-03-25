سوريا :الاحتلال الأمريـكي يسرق حمولة 18 شاحنة من #الأقماح من محافظة الحسكة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2021 - 14:22

سوريا :الاحتلال الأمريـكي يسرق حمولة 18 شاحنة من #الأقماح من محافظة الحسكة (سانا)

منذ 36 mins 25 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة