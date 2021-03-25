الرئيس روحاني: افتتاح المشاريع التنموية دليل بارز على فشل سياسة الحظر ضد ايران

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن “افتتاح المشاريع التنموية في البلاد دليل بارز على فشل سياسة الحظر الذي ينتهجها الأعداء ضد الشعب الايراني”. واعرب الرئيس روحاني الخميس، خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية في المناطق الحرة عن سعادته لافتتاح مشاريع تنموية وطنية وبتكلفة اكثر من 5800 مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان) والتي وفرت فرص عمل لأكثر من 5000 شخص والتي ستنمي المناطق الحرة وتحرك عجلة الانتاج والاقتصاد في البلاد .

وأضاف الرئيس روحاني أنه “تم خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 آذار/مارس 2021) 58 مراسم لتدشين وافتتاح مشاريع تنموية في جميع المناطق الايرانية وفي مختلف القطاعات كل يوم خميس منها مشاريع مهمة في مجال البتروكيماويات و السدود و مصافي تحلية المياه , مبينا ان هذا اليوم تقام المراسم ال 59 معربا عن امله ان تستمر حتى نهاية الحكومة الحالية”.

واشار روحاني الى “افتتاح مشروعين مهمين في غضون الاشهر القادمة”، قائلاً “سيتم خلال العام الحالي مد انانبيب للنفط بطول 1000 كم لتصدير كميات كبيره منه عبر بحر عمان مؤكدا ان خبراء السياسات الاستراتيجية يفهمون معنى ذلك ومدى اهميته” .

وأضاف أن “هذا الخط كان بحاجة الى انانبيب بقطر 42 انتش وبسبب الحظر لم يتم تزويدنا بها ولكننا استطعنا بعد جهد ودراسة من تصنيعها مما سيؤدي الى الاسراع في افتتاح هذا المشروع خلال العام الحالي 1400 ( بدأ 21 آذار/مارس 2021) وأن المشروع الآخر الذي سينتهي خلال هذا العام هو احياء بحيرة ارومية الذي يعتبر من المشاريع المهمة لمناطق شمال غرب البلاد”.

المصدر: ارنا