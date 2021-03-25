مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحين في جنوب النيجر(رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 04:32

مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحين في جنوب النيجر(رويترز)

منذ 1 ساعة 25 March، 2021
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