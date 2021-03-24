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March 24 2021 - 11:14

تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة

منذ 1 ساعة 24 March، 2021
تعطل الملاحة في قناة السويس
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت شركة (جيه.إيه.سي) لخدمات الملاحة اليوم أن حركة الملاحة في قناة السويس المصرية التي تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تعطلت إثر جنوح سفينة نقل تايوانية عملاقة متجهة إلى نوتردام ما أعاق مرور بقية السفن.

ونقلت رويترز عن الشركة في بيان اليوم إن السفينة إيفر جيفن التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت صباح أمس بعدما واجهت انقطاعاً في الكهرباء”.

وأضافت إن 15سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة في القافلة المتجهة للشمال اضطرت للرسو لحين إخلاء الممر.

وأظهرت صورة نشرت سفينة الشحن التايوانية العملاقة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل في حين بدت حفارات تحاول تخليصها.

وعبرت نحو 19 ألف سفينة بحمولة صافية تبلغ 17ر1 مليار طن قناة السويس في 2020 بمتوسط 5ر51 سفينة في اليوم وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس.

ويمر نحو 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس.

المصدر: وكالة رويترز

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