عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 24-03-2021

العناوين



الأخبار

– الانتخابات الفرعيّة: بري يُطلق صافرة التحضيرات

– البخاري لعون: نعرف (قلّة) وفاء الحريري

– الحشيشة في زمن الانهيار: قِرش البقاعيين الأبيض

-لا مفاجآت في انتخابات «الكنيست» الرابعة: «بيبي» تحت رحمة بينِت

-حكومة اللاثقة بين عون والحريري: الصعوبة لم تأتِ بعد

– راوول نعمة لا يستحي: الخبز بـ 3000 ليرة!

البناء:

– ترقّب نتائج الانتخابات «الإسرائيليّة»… مبادرة سعوديّة ناقصة حول اليمن… ومساعٍ للتعديل

– تفويض أميركيّ لمفوّض السياسة الأوروبيّة بإدارة تفاوض سياسيّ لبنانيّ وحول لبنان

– زيارات دبلوماسيّة فرنسيّة وسعوديّة إلى بعبدا… والقلق من انهيارات ماليّة وأمنيّة وصحيّة

الديار:

– منظمة «الفاو» تحذر من المجاعة والعنف في لبنان!

– حركة ديبلوماسية لافتة في بعبدا والراعي يضغط باتجاه تدخل «أممي» لحل الازمة

– دفع باتجاه اجراءات دولية سريعة لتفادي «الانفجار اللبناني الكبير»

الجمهورية

– المواجهة الرئاسية تعدم المبادرات الداخلية

– المنصة هكذا ستعمل

– كرة النار تتدحرج والآتي أعظم

– بري على الخط الحكومي… ونصيحة للمعنيين

اللواء

– عون يشكو التأليف للسعودية والمملكة: لن نتدخل والحل بالطائف

– رؤساء الحكومات يتهمون عون بالخروج على الأعراف والدستور.. ولبنان بند على قمّة الاتحاد الأوروبي غداً

– السعودية تدعو العالم للتصدي للهجمات الإرهابية ضدَّ إمدادات النفط

– انتخابات الكنيست الـ٢٤: نتنياهو يتقدّم.. ويفرّ من صاروخ فلسطيني

النهار

– العهد يستدرج الدول إلى الصراع الحكومي

– نتنياهو يصف الانتخابات الإسرائيلية ب”انتصار عظيم” لليمين

الأنباء :

الملف الحكومي الى ما قبل المربع الأول.. لبنان رسمياً مهدّد بالمجاعة

الاسرار

اللواء‎

-يستند مرجع إلى دعم إقليمي ودولي، في ما خص تمسكه بجملة ثوابت، لاقت ترحيباً ودعماً‎

-تتجه مفوضيات ثقافية لدى دول أوروبية وغيرها لإبلاغ المعنيين في التربية والجامعات، عدم قبول طلاب في ‏جامعات الاتحاد الأوروبي، ما لم يحصلوا على الشهادة الرسمية‎

-دخلت عناصر إدارية وغير إدارية على خط المنصة في ما خص المطاعم والمقاهي، مما ادخل إرباكات، وحرّف ‏المنصة، بتأثير من موظفين أغبياء، عن مهامها، مع العلم أنها غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين‎!‎

نداء الوطن‎

-إرتفعت شكوى المصدّرين بسبب إقدام غرفة التجارة والصناعة والزراعة على استيفاء رسوم شهادة المنشأ ‏وتصديق الأسعار بالدولار أو على أساس سعر صرف السوق بتاريخ الدفع‎

-تخشى مصادر أمنية تزامن تحركات معيشية للاتحاد العمالي العام مع تحركات “أمنية” حزبية‎

-تبحث مجموعة من الشخصيات والفاعليات من مختلف المناطق إمكانية صياغة “إطار سياسي” جديد، وعُلم من ‏الشخصيات الشمالية الناشطة في هذا الاتجاه، ميشال معوض وخلدون الشريف‎.

النهار

-يؤكد أحد السياسيين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال #حسان دياب، بات ميالاً لنادي رؤساء الحكومات ‏السابقين، وليس لمن أتوا به وتخلّوا عنه‎.

-يأخذ مرجع سياسي على وزير الداخلية #محمد فهمي “تخويفه الناس” من فلتان امني ويردد ان “على الوزير ان ‏يطمئن الناس لا ان يزيد الطين بلة ويشجع على الفلتان”.

-لوحظ أن حجم وفد حزبي زار مرجعية روحية بالأمس، يحمل أكثر من دلالة عبر الحرص على مصالحة الجبل، ‏وإبقاء التواصل والتنسيق قائمين مع مرجعية سياسية بارزة تنتمي لهذه الطائفة‎.‎

الجمهورية

-لوحظ أن الأوراق التي كشف عنها مسؤولان أمس تدلّ الى أنّ تسمية الوزراء ‏الإختصاصيين المستقلين تجري عبر القوى السياسية وتوزيع الحقائب ودمجها يتنافى مع ‏مبدأ الإختصاص.

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-تقول مصادر عاملة على خط الحكومة إن هناك عقدة ما زالت حقيقية وقائمة وهي ‏الضغط للتواصل بين مسؤول بارز ورئيس أحد التيارات السياسية.

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-مرجعية روحية سمعت من مرجع دبلوماسي غربي كبير كلاماً يفيد أن هناك ضغطاً ‏دولياً لعدم توزير جهة حزبية مباشرة أو غير مباشرة ولو كان الثمن: لا حكومة.‏

الأنباء

-يقول العارفون بخفايا ملف داهم إن المسؤولية بتعثره لا ترتبط بأي من الأسباب المعلنة‎

-لقاءات دبلوماسية لافتة في توقيتها بعد انسداد أي افق لحل الأزمة السياسية‎

المصدر: صحف