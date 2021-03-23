لقاحات كورونا “تٌباع” في الإنترنت المظلم

ظهرت في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنت المظلم “دارك ويب”، عمليات بيع للقاح كورونا ووثائق مزورة تتضمن شهادات الحصول على اللقاح التي قد تكون من الشروط اللازمة للسفر في وقت لاحق وشهادات نتائج سلبية “بي سي آر” للكشف عن الإصابة بكورونا.

ويتراوح سعر لقاح أسترازينيكا أو سبوتنيك أو سينوفارم أو جونسون آند جونسون ما بين 500 و750 دولار، كما تٌعرض شهادات مزورة من قبل باعة مجهولين تفيد بأخذ اللقاحات المضادة مقابل 150 دولار للشهادة الواحدة.

ويقول باحثون إن هناك “زيادة كبيرة” في الإعلانات ذات الصلة باللقاحات المضادة للوباء على الإنترنت المظلم، لكن بي بي سي لم تتمكن من التحقق من حقيقة تلك اللقاحات .

والإنترنت المظلم أو ما يعرف “بالشبكة المظلمة” هو جزء من شبكة الإنترنت يمكن الولوج إليه باستخدام برمجيات وضبط وتفويض خاص.

ويراقب الباحثون في شركة الأمن الإلكتروني، تشيك بوينت، منتديات قرصنة إلكترونية وبعض الأسواق عبر الإنترنت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي عندما بدأت إعلانات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالظهور.

وقد أكدوا أن عدد الإعلانات الخاصة ببيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تضاعف وباتت عمليات البيع من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، كما رصد الفريق أن كثيرا من تلك الإعلانات مكتوب باللغة السيريلية الروسية والإنجليزية.

وتتضمن اللقاحات المعلن عن بيعها لقاح أوكفسورد – أسترازينيكا، الذي تقول إعلانات إنه متوفر مقابل 500 دولار، فضلا عن لقاحي جونسون آند جونسون وسبوتنيك المعروضين للبيع مقابل 600 دولار لكل منهما، ولقاح سينوفارم الذي يباع مقابل 750 دولار، وفقا للإعلانات.

ويعرض أحد الباعة المعلنين تسليم اللقاح في اليوم التالي للشراء، قائلا: “للتسليم بعد يوم واحد من الشراء أو للتسليم الفوري، اترك لنا رسالة”.

المصدر: بي بي سي