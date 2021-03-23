الرئيس روحاني: حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على ضرورة ان تكون حياة الشعب ينبغي ان تكون وفق الظروف العالمية الجديدة.

وأوضح الرئيس روحاني، في تصريحه خلال مراسم تدشين منظومات تطوير الحكومة الالكترونية، الانجازات التي تحققت في عهده، واصفاً هذا اليوم بالمبارك على الحكومة والشعب الايراني بفضل القرارات التي تصبّ في سياق تقنية المعلومات، مؤكدا على ايجاد تحوّل في حياة الشعب وفق الظروف العالمية الجديدة.

ولفت الى ان العديد من النشاطات والمتابعات يمكن تنفيذها حاليا باستخدام الهاتف النقال كالمصرفية والمالية عبر المنظومات الالكترونية وهو ماتحقق في عهد الحكومة الحالية.

ونوه الى ان الكثير من ابناء الشعب يستطيعون اليوم بسهولة الاستفادة من الخدمات عبر تقنية المعلومات من قبيل بيع وشراء السلع كالسيارات أو منتجات الحرف اليدوية وغيرها.

ولفت الى ان حياة الشعب شهدت تطورا كبيرا حالياً ولامكان للظروف والاجواء التقليدية السابقة حيث ان جهود الحكومة في مجالات الذكاء الاصطناعي شملت مجالات واسعة وتمضي الى الامام بشكل فعّال.

المصدر: وكالة فارس