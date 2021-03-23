عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 23 آذار 2021

العناوين
الأخبار :
منصّة سلامة: لا ضمانة بوقف السوق السوداء | تأليف الحكومة: في انتظار الخارج
عون ــ الحريري: إلى القطيعة دُر
تلقيح 94 ألفاً مقابل 81 ألف مصاب في شهر واحد | لبنان يخسر سباق التلقيح: سنوات قبل المناعة المجتمعية!
لقاء الحريري – الخليل: رئيس الحكومة «كاد يلطم»
نموذج من سرقة المال العام في تقرير لديوان المحاسبة: الهدر في تنفيذ أشغال يصل إلى 80 في المئة!
وقائع من مفاوضاتٍ تحت النار في مسقط | «أنصار الله» ترفض طلبات واشنطن: لسنا مستعجلين… ولا عودة إلى الحوار قبل فكّ الحصار
البناء :
تشكيلة بيت الوسط أقرب لمجلس إدارة… ولوائح بعبدا استفزاز خارج السياق
اجتماع بعبدا لزوم ما لا يلزم: الحريري فجّر المسار الحكوميّ بقنبلة الصلاحيّات
العجز عن التفاهم الرئاسيّ يُحبط الوسطاء… فهل يدعو الأوروبيّون لحكومة سياسيّة؟
الديار :
اللقاء الثامن عشر ينتهي “بالطلاق” …لا ضوء اخضر خارجيا ”للولادة” الحكومة
اتصالات لمنع الانفجار في “الشارع” وتفعيل حكومة دياب امام اختبار ”صعب”
اسرائيل قلقة وتطور قدراتها البحرية : حزب الله جاهز لاستهداف منصات الغاز
اللواء :
عون يستخف بصلاحيات الرئيس المكلف.. والحريري يقلب الطاولة!
حزب الله يدعم بعبدا بالثلث المعطل.. وواشنطن وباريس للاستعداد للتدخل
الجمهورية :
عون والحريري: التعايش مستحيل والصراع مفتوح.. ولبنان على شفير الاحتمالات الصعبة
النهار :
السقوط الفاضح لـ”حروب الإلغاء” العونية
الأنباء :
الدولار يحلق وفرنسا تتحرك أوروبياً والبابا يفعّل اتصالاته يوم انكسرت جرة الحكومة… وتبقى التسوية المخرج الأساس
الاسرار
البناء
قال سياسي بارز إن الرهان على اعتذار الرئيس سعد الحريري يشبه الرهان على استقالة او تنحية رئيس الجمهورية وإن الرهانين سيأخذان لبنان إلى السقوط قبل أن يسقط أحد الرئيسين وإن دور الحلفاء يجب أن ينتقل في كل ضفة لمنع تشدّد الحليف بدلاً من مساندته.
قالت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة إن الكلام عن عقوبات أوروبيّة كمدخل لتحريك المشهد الحكومي هو رغبات يسوقها بعض الأطراف الداخلية ضد أطراف أخرى، لأن لا قناعة أوروبيّة بجدوى العقوبات بل تفكير بتعديل المبادرة الفرنسيّة لصالح حكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة بشرط واحد هو الإصلاحات.
الجمهورية
يشهد عدد من المؤسسات إنهيارات متتالية وستكون الأيام المقبلة مناسبة للإعلان عن خطوات عدة في مؤسسات معروفة.
أكد مطلعون أن القلق الأمني وهاجس حماية منطقة أساسية في هذه المرحلة يشكلان قاسما مشتركا بين قطبين متنافسين من طائفة واحدة.
أكدت مصادر مسؤول بارز أن إصراره على موقفه من ملف حيوي منبثق مما لمسه خلال زيارات خارجية أجراها أخيراً.
اللواء
يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض!
لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في بيئته مؤخراً.
تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته.
النهار
بعدما كثفت القاضية غاده عون التحقيقات في دعوى مصرفيين وصرافين واصدارها بلاغات بحث جديدة وجه تجمع “متحدون” رسالة في المجال نفسه إلى المدعي العام السويسري ويمضي فريق من المحامين متابعة الملف.
يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا.
بعد كلام السيد نصرالله ان امتلاك حزبه السلاح فقط هو كذبة سربت جهة استخباراتية صورا لمسلحين قيل انهم من القوات اللبنانية لتأكيد صوابية كلام السيد.
الأنباء
أجواء اعلامية تحاول وضع موقف مرجعية سياسية في مصلحة تحالف في وجه اخر، الأمر الذي لا ينطبق على حقيقة الأمر.
قرار مالي تبين أنه ليس الا حبراً على ورق والدليل التقلبات التي شهدها مطلع الأسبوع ومن دون أية ضوابط.
المصدر: صحف