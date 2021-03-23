إعدام 40 ألف طائر بط بسبب إنفلونزا الطيور في التشيك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2021 - 05:16

إعدام 40 ألف طائر بط بسبب إنفلونزا الطيور في التشيك

منذ 2 ساعة 23 March، 2021
605903aa42360431d649da3c
أخبار دولية - تشيكيا

أشرفت السلطات التشيكية على إعدام 40 ألف طائر بط في إحدى المزارع، بعد اكتشاف إصابتها بإنفلونزا الطيور، خوفا من تفشي المرض.

وتفشى إنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن في مناطق مختلفة من الجمهورية التشيكية منذ بداية العام.

كما رصدت السلطات البيطرية التشيكية إصابة الطيور البرية بالفيروس.

وأجبرت السلطات شركات ومزارع الإنتاج الداجن في أنحاء البلاد على الالتزام بإجراءات السلامة، إضافة إلى ضرورة إبقاء الحيوانات والطيور التي يربونها في مزارعهم بمعزل عن الطيور البرية.

وقد ينتقل الفيروس المسبب للإصابة بإنفلونزا الطيور من أسراب الطيور البرية إلى مزارع تربية الطيور الداجنة، لينتقل بعد ذلك من مزرعة إلى أخرى، ما يهدد بالقضاء على إنتاج الدواجن.

المصدر: وكالات

التعليقات