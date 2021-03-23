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March 23 2021 - 02:38

مقتل 5 من عائلة واحدة في تدافع خلال إلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس تنزانيا

منذ 30 mins 23 March، 2021
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أخبار دولية - تنزانيا

أفادت وكالة “رويترز” بمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة إثر تدافع في ملعب بمدينة دار السلام التنزانية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

ولم يُعرف سبب التدافع الذي وقع عندما تدفقت حشود لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان.

والضحايا امرأة تدعى سوزان متوا وطفلاها وطفلان آخران من أقاربهم.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب بعد أن هوّن في وقت سابق من شأن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا المستجد ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

المصدر: وكالة رويترز

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