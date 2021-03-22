ما هي فوائد الحبوب لجسم الإنسان؟

سعى باحثون بريطانيون إلى إثبات الصلة بين أنواع معينة من الحبوب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي، التي تتسبب في وفيات محددة.

وأجرى هولاء مراجعة منهجية للأدبيات المتاحة حول هذا الموضوع.

وبالتزامن، نشروا غحوى البحث على موقع NHS الصحي، فقالوا: “يوفر التحليل دليلاً إضافياً على أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ والسرطان الكلي؛ والوفيات من جميع الأسباب؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ والأمراض المعدية؛ ومرض السكري”.

وبحسب الباحثين، ارتبط خبز الحبوب الكاملة، وحبوب الإفطار الكاملة والنخالة المضافة، بالإضافة إلى الخبز الكلي وحبوب الإفطار الكلية، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لمايو كلينك، المجموعة الطبية والبحثية، فإن الحبوب غنية بالألياف بشكلٍ طبيعي، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا، ويجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي للجسم، ترتبط أيضاً بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشاكل صحية أخرى.

ويجب أن تشكّل عناصر الحبوب الكاملة ما يزيد قليلاً عن ثلث ما تأكله، وفقاً لـ NHS.

وبدورها، تنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية باختيار “أنواع من الحبوب الكاملة من الأطعمة النشوية، مثل الأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والخبز الأبيض البني أو القمح الكامل أو الخبز الأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف”.

المصدر: الميادين